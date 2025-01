Il balletto torna a La Fabbrica: in scena "Lo Schiaccianoci"

Il balletto torna protagonista al teatro La Fabbrica di Villadossola: domenica 12 gennaio alle 17.00 il Balletto di Milano porta in scena una rivisitazione di uno dei più grandi classici natalizi, “Lo Schiaccianoci”, con musiche di Čajkovskij.

Gli insoliti costumi e un paesaggio innevato dal sapore impressionista infondono un’originalità a questo balletto in due atti con coreografie di Federico Veratti e scenografie di Marco Pesta. Il primo atto scorre tra danze e inaspettate gag tra il dispettoso Fritz e Drosselmeyer mentre il secondo atto culmina in uno spettacolare grand pas deux ricco di virtuosismi in cui si mettono in luce le caratteristiche tecniche e artistiche dei protagonisti.

Lo Schiaccianoci è il terzo dei nove appuntamenti a teatro della stagione 2024/2025, organizzata grazie alla collaborazione di Fondazione Piemonte dal Vivo, che porterà in scena il 17 gennaio alle 21.00 la commedia di Eugène Ionesco “Delirio a due” con Corrado Nuzzo e Maria di Biase, spettacolo prossimo al tutto esaurito.

Sempre a gennaio, martedì 21 dalle 21.00, il teatro La Fabbrica ospiterà il celebre duo comico Ale e Franz in “La Commedia”, spettacolo di cabaret organizzato dalla città di Villadossola, già sold out.

I biglietti degli spettacoli della stagione teatrale 2024-25 sono disponibili alla biglietteria del teatro di Villadossola, in corso Italia 13, il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, oppure on line dal sito del teatro La Fabbrica.