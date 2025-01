Findomo Pediacooph24 riparte dalla trasferta di Montalto

Voglia di riscatto in casa Findomo Pediacooph24. Il dicembre granata non è stato particolarmente eccitante, con risultati altalenanti che hanno fatto scendere gli ossolani dal secondo al settimo posto in classifica.

Domani sera alle 21.15 gli ossolani saranno ospiti di Montalto "Siamo arrivati cotti, complici anche i tanti infortuni con cui abbiamo dovuto fare i conti durante il girone d'andata - spiega l'ala campana Matteo Donaddio - e la sosta credo e spero ci abbia fatto bene sotto tutti i punti di vista. Cominciamo il 2025 con una trasferta non semplice sul parquet di Montalto, poi avremo in rapida successione Galliate, Rivarolo e Borgo Ticino, tutte in casa. L'obiettivo è cercare di fare il massimo per risalire la china".