Calano le vendite al dettaglio, Confcommercio: "Dati inferiori alle aspettative"

Il dato sulle vendite di novembre, inferiore alle attese, conferma una situazione sul versante dei consumi che, seppure complessivamente meno negativa rispetto a qualche tempo fa (negli ultimi tre mesi si rileva un contenuto miglioramento sul periodo precedente), evidenzia la difficoltà delle famiglie a intraprendere un percorso di significativa ripresa della domanda soprattutto di beni. Questo il commento dell’Ufficio Studi di Confcommercio ai dati Istat sulle vendite al dettaglio di novembre 2024.

In questo contesto, molto articolato a livello delle diverse merceologie e formati distributivi, permangono importanti difficoltà per molti dei segmenti di consumo più tradizionali e per le strutture di minori dimensioni. Il dato di novembre propone anche la suggestione che il “Black Friday”, pur rappresentando un momento importante per gli acquisti delle famiglie, sia stato in parte “normalizzato” e non rappresenti più un’occasione solo per gli acquisti on line.