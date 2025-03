Il comune cerca sponsor per una nuova mostra a Palazzo San Francesco

Il comune di Domodossola ha avviato una selezione pubblica per la ricerca di soggetti esterni all’amministrazione comunale, pubblici o privati – anche in forma associata – che intendano proporsi come sponsor per la realizzazione di una nuova mostra prevista per la stagione estiva 2025 a Palazzo San Francesco. La mostra intende esplorare l’arte che, negli anni a cavallo tra le due guerre mondiali, ha infranto le regole imposte dalla razionalità per riscoprire una dimensione spirituale e liberatoria.

Le proposte di sponsorizzazione devono pervenire all’ufficio protocollo del comune entro e non oltre le 12.00 del 14 aprile. Le domande devono essere inviate secondo le seguenti modalità: tramite posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it oppure tramite servizio postale, corriere o con consegna a mano all’ufficio protocollo (in piazza Repubblica dell’Ossola 1). Nell’oggetto deve essere specificato il testo “Avviso pubblico Sponsorizzazioni per la realizzazione della mostra prevista a partire dalla stagione estiva 2025 al Museo Civico di Palazzo San Francesco ed estensione dell’orario di apertura dei musei civici in occasione dell’evento”.

Il modulo per la presentazione delle offerte e ulteriori informazioni sul regolamento sono disponibili sul sito del comune di Domodossola.