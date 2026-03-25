Rc Auto, nel Vco prezzi più bassi del Piemonte: a febbraio 384 € in media

Secondo i dati di Segugio.it, a febbraio il premio medio per l’assicurazione auto nel Verbano Cusio Ossola si è attestato a 384,11 €, confermandosi la provincia meno cara del Piemonte. Nonostante l’incremento annuo del 18,4% rispetto ai 324 € di un anno fa, il costo resta significativamente sotto la media regionale, che a febbraio ha raggiunto i 468,07 €.

Sempre in Piemonte, Torino registra la media più alta con 506,73 €, seguita da Vercelli con 434,20 €. Nel Vco, oltre un terzo dei conducenti ha un’età compresa tra 45 e 59 anni, mentre poco più del 20% ha più di 60 anni e solo il 5,2% ha meno di 25 anni.

La garanzia accessoria più scelta è l’Assistenza Stradale, sottoscritta dal 53,9% dei clienti a un costo medio di 24,05 € l’anno, mentre la copertura più costosa è quella per Eventi Naturali, scelta dall’8,2% degli automobilisti con un prezzo medio di 212,78 €.

Emanuele Anzaghi,amministratore di Segugio.it Broker, commenta: "Dopo mesi di stabilità o lieve calo, febbraio mostra un incremento del 4% circa sulla media nazionale. Resta da vedere se si tratta di un rialzo isolato o dell’inizio di un nuovo trend".