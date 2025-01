L'assessore regionale Gian Luca Vignale in visita nel Vco

È in programma per giovedì 16 gennaio una visita nel Vco dell’assessore regionale ai fondi di sviluppo e coesione Gian Luca Vignale. Quest’ultimo incontrerà i sindaci dei comuni facenti parte delle aree omogenee dell’Ossola e dei Laghi, dopo aver incontrato gli amministratori del novarese.

L’arrivo dell’assessore Vignale è previsto per le 15.00 quando sarà a Crodo, al Foro Boario, per incontrare gli amministratori dell’area omogenea dell’Ossola. A seguire, alle 17.00, si sposterà a Mergozzo, presso l’ex Latteria, per un incontro con gli amministratori dell’area omogenea dei Laghi.