Una settimana di emozioni al Cinema Corso

Ecco la programmazione della settimana al Cinema Corso, dal 16 al 20 gennaio, con proposte per tutta la famiglia e amanti del cinema d’avventura e suspense.

Toys – Giocattoli alla Riscossa

Un’emozionante avventura animata diretta da Jérémie Degruson. La storia segue le peripezie di Don, un burattino di Don Chisciotte, e DJ Doggy Dog, un peluche rapper, in fuga a New York. La loro missione? Salvare un cucciolo di procione, affrontando cunicoli e pericoli insieme.

Proiezioni:

Venerdì 17 gennaio – ore 17:30

Sabato 18 gennaio – ore 15:30 e 17:30

Domenica 19 gennaio – ore 15:30 e 17:30

Guarda il Trailer:

Io sono la fine del mondo

Commedia - Regia di Gennaro Nunziante

Protagonista di questa esilarante e pungente commedia è Angelo Duro, nei panni di un autista che trasporta adolescenti ubriachi a casa dopo le serate romane. La routine viene sconvolta da una telefonata dalla Sicilia: la sorella lo chiama per chiedergli di occuparsi dei genitori anziani. Tra vecchi rancori e nuove dinamiche, la storia esplora con ironia i paradossi del rapporto genitori-figli.

Da giovedì 16 a martedì 20 gennaio – ore 20:30

Guarda il Trailer

Sonic 3 – L’Avventura Continua!

Il riccio blu più veloce torna per una nuova sfida epica! Sonic, Tails e Knuckles uniscono le forze per affrontare Shadow the Hedgehog, interpretato da Keanu Reeves. Azione e colpi di scena per tutta la famiglia.

Proiezioni:

Venerdì 17 gennaio – ore 17:30

Sabato 18 e domenica 19 gennaio – ore 15:30 e 17:30

Guarda il Trailer:

Here

Il nuovo capolavoro di Robert Zemeckis racconta cento anni di vita in una sola stanza, con Tom Hanks e Robin Wright. Una riflessione poetica sul tempo e sull’essenza della condizione umana.

Proiezioni:

Da giovedì 16 a martedì 20 gennaio – ore 20:30

Guarda il trailer:

Un mix di emozioni, avventure e riflessioni ti aspetta al Cinema Corso. Non perdere l’occasione di vivere queste storie sul grande schermo!