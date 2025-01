Alla Piana la prima tappa dello Swiss Enduro Service

Parte dalla Valle Vigezzo lo Swiss Enduro Service, uno dei più importanti circuiti della mountain bike. La prima tappa si terrà proprio alla Piana, la stazione turistica della valle. Sono 4 appuntamenti, tutti in estate tra luglio ed agosto. In Vigezzo si corre il 26 e 27 luglio, le altre tappe sono, in agosto, ad Airolo, quindi nel comprensorio Flims Laak (Grigioni) e infine nel comprensorio Aletsch Arena nella Regione del Lemano.