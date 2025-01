Polizia locale, nel 2024 in calo infrazioni e multe FOTO

La polizia locale di Domodossola ha redatto una relazione sulle attività svolte nell’arco dell’anno 2024. Queste sono suddivise in base alle diverse funzioni assunte dalla polizia locale sul territorio cittadino.

Per quanto riguarda le funzioni di polizia stradale, nel 2024 è stato calcolato un introito derivante dalle sanzioni per le violazioni del codice della strada pari a 16.09 euro pro capite (dato riferito a soli cittadini maggiorenni, che sono 15.578). Il dato – in diminuzione del 2,31% rispetto al 2023 - dimostra una situazione di generalizzato rispetto delle norme del codice della strada, senza alcun intento vessatorio dell’organo di polizia stradale locale nei confronti degli utenti della strada.

Tra i dati più significativi, un aumento del 6,25% rispetto allo scorso anno dei sinistri stradali, che nel 2024 sono stati in tutto 85, di cui 19 con feriti. In crescita, con un +27,61%, anche i punti decurtati dalle patenti, per un totale di 1.234. sono invece diminuiti del 3,23% gli accertamenti di violazione del codice della strada, per un totale di 6.791.

Osservando invece le funzioni di polizia giudiziaria, sono cresciute del 26,19% le comunicazioni, da parte della polizia municipale, di reato alla Procura della Repubblica, con 53 casi totali nell’ultimo anno.

Infine, per quanto riguarda le funzioni di polizia amministrativa, si segnala una crescita del 50% (rispetto al 2022, poiché nel 2023 non si erano registrati casi) degli accertamenti di violazione amministrativa alle normative sul commercio, con 18 casi. Sensibilmente diminuite, con un solo caso e un -88,88%, le violazioni amministrative alle normative sull’edilizia. -33,33% (4 casi) di violazioni amministrative ai regolamenti comunali e -20% (8 casi) di violazioni relative ad abbandono di rifiuti.

Anche nel 2024 la polizia locale di Domodossola ha svolto anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, quali organizzazione di servizi per manifestazioni pubbliche, regolazione del traffico e protezione civile. Il comando ha provveduto anche all’esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio (Tso) e ha assicurato la consueta attività di rappresentanza cerimoniale mediante i servizi di scorta al gonfalone del comune, in occasione di tutte le manifestazioni di rilievo istituzionale.