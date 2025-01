Con il progetto Plutarco si combatte la dispersione scolastica

Dal prossimo anno scolastico alle scuole del 1° Circolo didattico di Domodossola e Calice i bambini potranno frequentare un pomeriggio aggiuntivo grazie al progetto Plutarco: si tratta di uno spazio educativo socioculturale all’interno del quale i ragazzi saranno impegnati in diverse attività, dallo studio assistito ai compiti sino all'animazione e i laboratori. Il pomeriggio opzionale sarà il venerdì e riguarderà dunque le scuole Milani e la scuola di Calice.

Il progetto Plutarco presentato dalla Direzione Didattica 1° Circolo di Domodossola è stato finanziato nell'ambito di Agenda Nord promossa dal Ministero dell’istruzione e del merito che si svolgerà tra gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 e riguarda laboratori innovativi a contrasto della dispersione scolastica.

"Nel 2019 la dispersione scolastica implicita si attestava al 7,5%, per salire al 9,8% nel 2021, forse anche a causa di lunghi periodi di sospensione delle lezioni in presenza - spiega la dirigente scolastica Patrizia Taglianetti -. Nel 2022 era passata al 9,7%. Finalmente possiamo dire che la tendenza è in netto miglioramento ed è innegabile che la ripresa delle lezioni in presenza, dopo la pandemia, insieme alle azioni finanziate dal ministero con fondi europei, abbiano sicuramente fatto la differenza".

Il 1°Circolo ha dunque presentato il progetto Plutarco, che è stato finanziato: "È nostra ferma convinzione che la dispersione si combatte con lo stare a scuola - prosegue la dirigente - che non significa la mera frequenza delle aule scolastiche, significa invece esercitare il diritto di cittadinanza delle bambine e dei bambini, significa godere di metodologie innovative, di spazi curati, di occasioni per socializzare e sperimentare. Nella scuola primaria, la dispersione è implicita. Significa che molti ragazzi italiani non raggiungono nemmeno lontanamente i livelli di competenza che ci si dovrebbe aspettare dopo tredici anni di scuola. le prove Invalsi del 2019 possono dare una prima rappresentazione del fenomeno, fin dal suo insorgere nella scuola primaria, noi abbiamo analizzato i dati e “Agenda nord” con il progetto “Plutarco”, rappresenta l’occasione per offrire ai bambini e alle loro famiglie un’azione tempestiva di aiuto, che interviene sul problema a partire dal suo esordio. I laboratori che andremo a proporre, permetteranno a tutti i bambini di fruire di spazi educativi e setting pedagogici innovativi".

I laboratori pomeridiani del venerdì riguarderanno le varie discipline, come ad esempio matematica, strategie di risoluzione problemi, lettoscrittura, correttezza ortografica, studio dei testi, impostazione mappe concettuali per la memorizzazione dei concetti.