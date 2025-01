Ornavasso: nuovo orario per il servizio di scuolabus delle scuole medie

A partire da mercoledì 15 gennaio è entrato in vigore un nuovo orario per il servizio di scuolabus dedicato agli studenti delle scuole medie di Ornavasso. La modifica si rende necessaria per migliorare l’organizzazione del trasporto e garantire maggiore puntualità nelle operazioni di ingresso e uscita dagli istituti scolastici.

Il nuovo piano orario, valido fino ad aprile 2025, è stato studiato in collaborazione con il personale scolastico e tiene conto delle esigenze di famiglie e studenti. L'amministrazione comunale invita tutti gli interessati a consultare il file allegato pubblicato sul sito ufficiale del comune, dove sono riportati nel dettaglio gli orari delle fermate.

Tra le principali novità, alcune fermate sono state anticipate di 5-10 minuti rispetto al vecchio orario, mentre altre sono state accorpate per ottimizzare i percorsi. Si raccomanda agli utenti di presentarsi puntuali alle fermate assegnate per evitare ritardi nel servizio.

Il comune sottolinea l'importanza di rispettare le nuove disposizioni per garantire un trasporto sicuro ed efficiente. Per eventuali richieste di chiarimento o segnalazioni, le famiglie possono contattare l’ufficio comunale preposto al trasporto scolastico tramite i recapiti indicati nel sito web istituzionale.

L’amministrazione comunale si scusa per eventuali disagi iniziali legati alla transizione e ringrazia anticipatamente tutte le famiglie per la collaborazione. Il servizio di scuolabus rappresenta un supporto fondamentale per le famiglie del territorio e un impegno costante per il comune, volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Restate aggiornati su ulteriori comunicazioni o eventuali variazioni tramite i canali ufficiali.