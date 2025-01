In Ossola la pizza contemporanea di Doppiozero

Passione e tradizione che si fondono con l'innovazione e la creatività per dare vita a pizze uniche realizzate con ingredienti di altissima qualità: la pizza contemporanea arriva in Ossola, in via Leonardo da Vinci 26A nell'area industriale di Trontano.



Venerdì 24 gennaio aprirà infatti Doppiozero Pizza Contemporanea, il nuovo concept dedicato all'arte della pizza che trova spazio nei locali dell'ex Urban: partendo dalla tradizione, quella della pizza napoletana, Doppiozero offrirà un menu di una ventina di pizze realizzate con farine selezionate, lenta lievitazione e con uso della biga, e farcite con prodotti di alta qualità che asseconderanno l'estro del pizzaiolo.

Così la base della pizza ospiterà creme di verdure, passate, topping, che si coniugheranno con mozzarella fiordilatte e pomodoro San Marzano DOP.

La cottura sarà in forno approvato dall'associazione pizzaioli napoletani per garantire le giuste temperature e regalare un'esperienza unica e indimenticabile.

Ogni mese sarà inserita in menu una pizza "special", proposta con ingredienti stagionali e del territorio secondo le e assecondando l'estro e la creatività del pizzaiolo Francesco Bovienzo.



L'inaugurazione di Doppiozero Pizza Contemporanea è in programma giovedì 23 gennaio: a partire dalle ore 18 si farà festa tra brindisi e degustazioni di pizza gratuite ed aperto a tutti. Da venerdì 24 gennaio poi l'apertura ufficiale per vivere una nuova esperienza sensoriale.



Doppiozero Pizza Contemporanea sarà aperto da martedi a domenica dalle 18 alle 23 e a colazione e pranzo da martedi a venerdi dalle 7 alle 14.