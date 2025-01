"Il centro destra e la Lega responsabili del disastro della sanità del Vco"

Il coordinamento ossolano del Pd interviene duramente sul tema della sanità nel Vco. Questa la nota:

"Non riuscendo ad essere credibili, dopo 6 anni di governo regionale, dalle proposte di Ospedale nuovo a Domodossola, alla ristrutturazione degli ospedali esistenti, alle Case di comunità e all’ospedale di Comunità a Gravellona, con una situazione disastrosa della sanità pubblica, non si curano di dare risposte ai cittadini e pensano bene di accusare il Pd di fare politica contro la salute dei cittadini, proprio loro che sono al governo e si sono occupati di queste tematiche".

"Stiamo tornando pericolosamente indietro nel tempo, come nel 2014, quando le stesse forze al governo della Regione Piemonte ci avevano portato al commissariamento, i numeri e la situazione ci dicono che Cirio e le forze che lo sostengono sono sulla strada buona. Il centro destra e la Lega ci dicano qualcosa sui conti della nostra Asl per il 2024 e le previsioni per il 2025, sui deficit e sui costi dei gettonisti e delle prestazioni fatte con le strutture della sanità privata."

"Ci dicano cosa intendo fare per migliorare le prestazioni ai cittadini a partire dai medici di famiglia, non solo per risolvere la situazione che si è creata nel 2023 e 2024 ma anche per come si risponderà nel 2025 quando altri medici di famiglia andranno in pensione e non ci saranno nuovi ingressi, oppure come si tagliano le liste d’attesa sulle visite e prestazioni da parte dell’Asl o, ancora, come si affrontano le condizioni di lavoro del personale sanitario, con sempre maggiori carenze ed il relativo aumento del lavoro e degli impegni."

"Ci dicano come intendono rimettere al centro la sanità pubblica con dipendenti delle Asl, senza passare al privato magari mascherando con partenariato o affidamento in convenzione di accertamenti o visite, oppure favorire l’accesso diretto al privato dei cittadini con sconti sulle prestazioni, perché ci pare che oramai la sanità nella regione Piemonte abbia imboccato una brutta strada verso l’indebolimento del pubblico. Sino alla possibile realizzazione di un nuovo ed unico ospedale per il Vco, senza escludere di voler cedere a privati strutture sanitarie."

"Non da ultimo, non diffondano notizie false o tendenziose solo per creare lo scompiglio, come ad esempio sulle somme che sarebbero servite per la ristrutturazione degli ospedali San Biagio e Castelli, circa 180 Milioni di euro, che dovevano essere richiesti all’Inail in prestito, come si sarebbero restituiti, con che interessi e in quanti anni, cosi come tutte le quote dei previsti investimenti Pnnr che poi andranno restituiti, per chiarezza con i cittadini. Con un rapporto chiaro, sempre con i cittadini, anche in merito alla attuale fase istruttoria al ministero, su cosa deve pronunciarsi lo stesso e in che tempi, per evitare che una possibile bocciatura tecnica o di impostazione sia poi utilizzata come alibi per iniziare nuovamente il balletto dei campanilismi e degli schieramenti sempre in danno della salute e delle condizione dei cittadini."