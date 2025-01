Ottimi risultati per sette studenti del Marconi Galletti Einaudi alle Olimpiadi di Informatica

Sono sette gli studenti dell’istituto Marconi Galletti Einaudi di Domodossola che hanno superato le selezioni scolastiche per le Olimpiadi di Informatica. Fabio Calvi (3 Inf B), Mattia Godio (3 Inf A), Giorgio Ghivarelli (4 Inf B), Andrea Franzini (3 Inf B), Luca Montagnani (3 Inf B), Luca Bassi (3 Inf A) e Christian Genini (3 Inf A) hanno ottenuto ottimi punteggi e sono stati selezionati per partecipare alla selezione territoriale in programma nel mese di aprile.

Gli studenti che non sono stati ammessi alla fase territoriale avranno una seconda occasione: possono infatti essere ripescati superando una gara pre-territoriale, prevista per il 14 febbraio. Per accedere al ripescaggio è necessario essere regolarmente iscritti alle Olimpiadi di Informatica tramite il portale ufficiale (chi non è ancora iscritto può farlo entro il 27 gennaio), iscriversi alla piattaforma AlgoBadge entro le 23.59 del 27 gennaio, partecipare agli allenamenti pre-territoriali e ottenere la menzione d’onore sulla piattaforma AlgoBadge.

Durante la prova del 14 febbraio, ogni studente avrà a disposizione 3 ore per completare la prova. Per gli studenti già ammessi alla fase territoriale, questa sarà un’opportunità di allenamento senza effetto selettivo. Gli altri studenti potranno essere ripescati e ammessi alla fase territoriale qualora ottengano un punteggio sufficientemente alto, a insindacabile giudizio del Comitato Olimpico.

Per ulteriori informazioni o domande gli studenti possono rivolgersi al professor Antonio Cairo Colella.