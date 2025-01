Con "Quante storie!" tornano le letture per bambini in biblioteca

Con “Quante storie!” torna anche nel nuovo anno l’imperdibile appuntamento mensile con le letture ad alta voce di Nati per leggere alla biblioteca Contini di Domodossola. Il primo incontro del 2025 è in programma per sabato 25 gennaio alle 10.30: i volontari sono già pronti ad accogliere i bambinic on tante nuove storie.

L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia. L’età consigliata è dai 3 ai 6 anni.

Per questioni organizzative, per partecipare è richiesta la prenotazione telefonando al numero 0324/242232 oppure scrivendo una mail a: biblioteca@comune.domodossola.vb.it.