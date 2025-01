Anche il corpo volontari del soccorso di Villadossola impegnato alle Universiadi di Torino

Un impegno organizzativo e di risorse significativo è stato messo in campo da Anpas comitato regionale del Piemonte per assicurare l’assistenza sanitaria durante i Fisu World University Games Torino 2025, in collaborazione e sotto il coordinamento di Azienda Zero Regione Piemonte.

Fino al 23 gennaio, 710 volontari e volontarie soccorritori si sono alternati in sei diverse località di gara, dove si sono svolte le 13 discipline sportive: Torino, Pinerolo, Pragelato, Torre Pellice, Bardonecchia e Sestriere. Le associazioni Anpas del Piemonte hanno messo a disposizione del comitato organizzatore oltre 100 mezzi tra ambulanze, ambulanze fuoristrada 4x4, autovetture e veicoli di servizio. Tra questi, era presente anche un'associazione ossolana, il corpo volontari del soccorso di Villadossola.

I Giochi Mondiali Universitari Invernali Torino 2025 hanno ospitato 2.500 atleti e membri dello staff provenienti da 54 Paesi, attirando oltre 10.000 persone in Piemonte nelle due settimane di competizioni. I volontari e le volontarie Anpas, organizzati in equipaggi di ambulanze, squadre a piedi e squadre di soccorso piste, hanno fornito supporto e assistenza sanitaria ad atleti, arbitri, personale della Federazione Internazionale dello Sport Universitario (Fisu), spettatori, membri della stampa e altri volontari. Questo servizio è stato garantito sia durante gli allenamenti e le gare ufficiali, sia durante le cerimonie di apertura e chiusura e gli eventi collaterali.

Inoltre, è stato attivato un presidio sanitario operativo 24 ore su 24 con due ambulanze Anpas e relativi equipaggi, situato presso le residenze che hanno ospitato le delegazioni sportive nell’area di Pinerolo e Pragelato-Sestriere.

La sicurezza nelle località di gara è stata ulteriormente rafforzata dalla presenza di operatori di primo soccorso sulle piste. Anpas può contare su squadre specializzate nel soccorso piste, come quelle della Croce Verde Torino e del Corpo Volontari Soccorso Villadossola. Questi operatori ricevono una formazione tecnica e sanitaria specifica, fornita dalla Scuola Soccorso Piste Anpas Croce Verde Torino “Pino Peirasso”, riconosciuta dalla regione Piemonte. Tale formazione rispetta lo standard regionale e i requisiti previsti dalla legge regionale 2/2009, che definisce le competenze necessarie per ottenere l’abilitazione come operatore di soccorso piste.

Vincenzo Sciortino, presidente Anpas Piemonte: “L’esperienza vissuta durante i Fisu World University Games Torino 2025 è stata entusiasmante e ha rappresentato un’importante occasione di crescita e confronto per tutto il nostro sistema di volontariato sanitario. Il grande coinvolgimento e la straordinaria partecipazione dei nostri volontari e volontarie sono la dimostrazione concreta del valore umano e professionale che Anpas Piemonte mette in campo ogni giorno, con dedizione e spirito di servizio. Abbiamo garantito un’assistenza sanitaria di alto livello in sei diverse località di gara, grazie all'impegno di oltre 700 volontari, all’impiego di più di 100 mezzi e alla presenza di squadre specializzate nel soccorso su pista. Questo risultato è frutto di un'attenta preparazione e di una formazione costante, che fanno del volontariato sanitario piemontese un modello di riferimento a livello nazionale. Desidero ringraziare tutte le associazioni Anpas coinvolte, gli enti istituzionali e il personale sanitario che hanno collaborato per il successo di questa manifestazione internazionale. Il nostro operato ha contribuito a garantire la sicurezza e il benessere di atleti, staff e spettatori, rafforzando la reputazione di Anpas come pilastro del sistema di emergenza regionale. Guardiamo con orgoglio al lavoro svolto, consapevoli che eventi di questa portata rappresentano un'importante occasione per dimostrare l'efficacia della nostra rete e per consolidare il nostro impegno al servizio della comunità”.