Sviluppo sostenibile e collaborazione tra Europa e Africa: se ne parla con il Kiwanis Club

Il Kiwanis Club di Domodossola organizza, per giovedì 29 maggio alle 20.00 all’hotel Corona, un incontro con Luciano Giannini, amministratore delegato e fondatore della start up E4SD (Energy for Sustainable Development). Il relatore guiderà una discussione su come le nuove tecnologie verdi possano contribuire a creare condizioni di sviluppo sostenibile e facilitare una cooperazione economica e sociale equa tra Europa e Africa.

Recentemente, il continente africano sta mostrando segnali di crescita senza precedenti, rendendolo un partner strategico per l'Europa nella transizione verso un'economia sostenibile. Giannini, esperto nel settore dell'energia e della sostenibilità, porterà la sua esperienza nel campo della “clean technology”, dell'intelligenza artificiale e dell'uso razionale delle risorse naturali.