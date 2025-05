Il volontariato si racconta al cinema: “Corti di solidarietà” in anteprima a Domodossola

Il volontariato si fa storia, immagine, racconto. E lo fa sul grande schermo, grazie a “Corti di solidarietà… ma non a corto di solidarietà”, il progetto ideato dal Centro Servizi per il Territorio No-Vco insieme a Malescorto – Festival Internazionale di Cortometraggi, che giunge ora al momento più atteso: la serata di presentazione ufficiale dei lavori. L’appuntamento è per giovedì 29 maggio alle 20.45, al Cinema Corso di Domodossola. L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, per scoprire le storie di chi ogni giorno si impegna per gli altri, raccontate in una forma nuova e coinvolgente: quella del cortometraggio.

Protagoniste sono cinque associazioni del territorio, che hanno accolto la sfida di raccontarsi attraverso il linguaggio audiovisivo, guidate in questo percorso creativo dai videomaker Lorenzo Camocardi e Mirko Zullo. Da mesi lavorano fianco a fianco per costruire narrazioni autentiche e toccanti, capaci di restituire l’essenza dell’impegno volontario. Dopo una breve introduzione istituzionale, verranno proiettati i corti realizzati: “Noi siamo vigezzini” del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo, “Centro Novarese aiuto all’infanzia” del Centro Novarese di Aiuto all’Infanzia ODV, “Museo? No, Ecomuseo” dell’Associazione Comuniterrae – Ecomuseo delle Terre di Mezzo, “Vivere per sempre” dell’Associazione Angeli dell’Hospice VCO ODV e “Il Filo Rosso” dell’Associazione Terra Donna ODV.

"Siamo molto soddisfatti della risposta ricevuta dalle associazioni – sottolinea Carlo Teruzzi, presidente del Cst No-Vco –. “Corti di solidarietà” è nato per rispondere a un’esigenza concreta: quella di saper comunicare meglio il valore del volontariato. Il linguaggio del video è diretto, immediato, e permette a tutti di comprendere la portata di ciò che queste realtà fanno per il bene comune".

A ribadire il valore dell’iniziativa è anche Laura Minacci, direttrice organizzativa di Malescorto: "Questa collaborazione tra il nostro Festival e il Cst si è rivelata, anno dopo anno, uno spazio prezioso per dar voce a chi opera nel Terzo Settore. Un grazie speciale anche al Cinema Corso, che ci ospita con entusiasmo".

I cortometraggi saranno poi diffusi anche online, attraverso i canali del Cst e del Festival, diventando strumenti di promozione per le associazioni coinvolte. Perché ogni storia raccontata è un’occasione in più per far conoscere il volontariato, per ispirare, per costruire legami. Una serata, dunque, che è molto più di una semplice proiezione: è un tributo alla solidarietà quotidiana, a chi sceglie di esserci per gli altri. E a un territorio che, con orgoglio, sa raccontarsi.