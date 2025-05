Con l'associazione Mosaico la conferenza "Il segreto dei centenari"

L’associazione Mosaico Odv organizza per questa sera, venerdì 30 maggio, alle 21.00 nella sala conferenze di Ada Con Aps Ets (in vicolo Facini 6) un incontro pubblico dal titolo “Il segreto dei centenari. La nutraceutica come nuova strategia di prevenzione delle patologie prostatiche”.

Intervengono il dottor Danilo Centrella, direttore dell’unità complessa di urologia dell’Asl Vco e il dottor Luca Zanaria, biologo nutrizionista. Modera la dottoressa Chiara Vicari, farmacista e presidente dell’associazione Mosaico.

L’ingresso è libero e la conferenza è visibile anche in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione Mosaico.