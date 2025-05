A San Domenico nasce il bosco di Matilde

L'area verde a pochi minuti a piedi da Varzo, una volta attrezzata con giochi per i bambini ma da anni abbandonata, torna a rivivere grazie al lavoro di comune, associazione Matilde nel cuore, Pro Loco e Associazione Cacciatori.

"Una volta i bimbi di Varzo andavano a giocare in quel bosco attrezzato ma da anni l'area era lasciata a se stessa - spiegano i volontari dell'associazione - ci siamo attivati su richiesta di una ragazza del posto, abbiamo coinvolto il comune che è riuscito ad ottenere dei fondi per la riqualificazione e l'acquisto dei nuovi giochi, e domenica restituiremo il bosco delle fate ai bambini di Varzo, e lo intitoleremo a Matilde".

Nel bosco attrezzato oltre ai giochi saranno posizionate anche delle bacheche informative, e ogni anno l'associazione insieme agli altri partner raccoglierà fondi da destinare all'acquisto di nuovi giochi per i bimbi.

"Il bosco di Matilde" sarà inaugurato domenica 1° giugno in occasione della festa d'inizio estate, giunta alla terza edizione. L'appuntamento è alle 10.00 a San Domenico, in piazza, dove i ragazzi dell'Asd Cairasca, che partecipano al "Progetto Matilde" accoglieranno i partecipanti e li accompagneranno sul sentiero che porta al Bosco delle Fate, l'area riqualificata e valorizzata dedicata "a Matilde". Si tratta di un percorso facile da fare a piedi in 10/15 minuti oppure parcheggiando l'auto in località Chiggio e salendo a piedi dalla gippabile in circa 20 minuti.

Alle 11.15 sarà celebrata la Santa Messa animata e a seguire vi sarà l'inaugurazione dell'area con il taglio del nastro, il saluto del sindaco e delle autorità, l'inaugurazione della nuova statua di San Uberto da parte dei cacciatori della Val Divedro. Dopo il pranzo nel pomeriggio si svolgeranno i laboratori per tutti i bambini.