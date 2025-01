Crevoladossola, al via i lavori per sicurezza e riqualificazione in Via Sempione

Da oggi, lunedì 27 gennaio, prendono il via gli interventi di riqualificazione in via Sempione a Crevoladossola, nel tratto compreso tra la rotonda di via Garibaldi e via San Pio da Pietralcina. I lavori, che mirano a migliorare la sicurezza e l’efficienza della zona, comporteranno rallentamenti e deviazioni temporanee del traffico per tutta la durata del cantiere.

Tra gli interventi principali è prevista la realizzazione di un nuovo marciapiede ciclopedonale, pensato per rendere più sicura la viabilità di pedoni e ciclisti. Parallelamente, l’illuminazione pubblica verrà completamente rinnovata con l’installazione di pali moderni e lampade a Led, oltre all’implementazione di punti luce dedicati per gli attraversamenti pedonali.

Un altro aspetto dei lavori sarà la gestione delle acque meteoriche: verrà infatti creata una linea di raccolta per le acque bianche, riducendo così il rischio di allagamenti, particolarmente problematico in caso di piogge intense. Infine, tutte le linee elettriche, di fibra ottica e di illuminazione pubblica saranno interrate, garantendo non solo una maggiore efficienza ma anche un impatto estetico più ordinato, grazie all’eliminazione dei cavi aerei. Questo progetto è reso possibile grazie ai fondi europei gestiti dalla Regione Piemonte, ottenuti attraverso un bando regionale.