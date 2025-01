Gaiardelli: "Servono confronti prima della chiusura della linea Domo-Milano"

Francesco Gaiardelli, presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, interviene sul dibattito riguardante la chiusura estiva della linea ferroviaria Domo-Milano, annunciata per lavori di manutenzione. Gaiardelli sottolinea l’importanza di una pianificazione che non penalizzi il turismo, settore fondamentale per l’economia del Vco.

“Il trasporto ferroviario e la mobilità, in un territorio complesso come il nostro, sono temi cruciali, soprattutto perché legati a doppio filo con il turismo. Se il miglioramento delle reti ferroviarie è sicuramente necessario, è altrettanto fondamentale che si faccia in modo coordinato con tutte le realtà locali, e non solo con decisioni unilaterali”, afferma Gaiardelli.

Il presidente del Distretto riconosce l’urgenza di alcuni interventi tecnici, come la messa in sicurezza delle banchine, ma ribadisce che la chiusura della linea tra giugno e agosto potrebbe avere gravi ripercussioni sul flusso turistico, particolarmente importante da Pasqua in avanti.

Gaiardelli esprime infine il suo sostegno alla mobilitazione avviata dal sindaco di Baveno, Alessandro Monti, e dal presidente della Provincia, Alessandro Lana. “Ringrazio entrambi, insieme agli assessori di Baveno, Massimo Tamburini e Marco Sabatella, per l’impegno profuso in questa battaglia di civiltà e buon senso”.