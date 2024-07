Escursionista precipita in un dirupo in Formazza, elitrasportato a Novara

Cade in un dirupo in alta Valle Formazza, recuperato da un elicottero del 118 e trasportato in ospedale a Novara.

Vittima della caduta un escursionista 67enne.

L'escursionista è scivolato su un nevaio tra lo Scattaminoia e il Vannino. La chiamata è partita in automatico dal suo cellulare Apple. Inizialmente le sue condizioni sembravano da codice rosso, anche perchè il suo compagno non lo vedeva e non riusciva parlargli. Fortunatamente le sue condizioni non erano gravi come previsto, è stato trasportato al Maggiore con forti contusioni e ferite, ma non è in pericolo di vita.

Recuperato anche il compagno che è stato accompagnato a Baceno.