Galleria del Sempione, a febbraio il via ai lavori di risanamento

Le Ferrovie Federali Svizzere (Ffs) sottoporranno la galleria del Sempione a un’intensa opera di ristrutturazione. La prima fase dei lavori comincerà a inizio febbraio 2025 e inciderà soprattutto sull’orario del trasporto veicoli Bls tra Briga e Iselle, mentre la maggior parte dei treni RegioExpress tra Briga e Domodossola circolerà regolarmente come previsto dall’orario.

‘’La canna est della galleria deve essere risanata sull’intera lunghezza, in particolare sono necessari interventi di manutenzione su parti della volta e operazioni di ottimizzazione del sistema di drenaggio. I lavori si svolgeranno dal 2025 al 2028 per un periodo di sei mesi all’anno e avranno luogo in coordinamento con i cantieri di altre gallerie in Svizzera, in modo da garantire comunque un’offerta minima di treni viaggiatori e merci attraverso le Alpi’’ spiegano le Ffs.

La prima serie di interventi avverrà tra il 3 febbraio e il 27 luglio 2025, senza interrompere l’esercizio. IL traffico ferroviario subirà però dei disagi: i treni del trasporto veicoli Bls tra Briga e Iselle circoleranno ogni due ore invece che ogni ora e mezza. La maggior parte dei treni RegioExpress tra Briga e Domodossola rispetterà la cadenza bioraria prevista. I viaggiatori sono invitati a consultare l’orario online. Il trasporto merci risente dei lavori nella misura in cui l’attività del corridoio di quattro metri nella galleria del Sempione è soggetta a forti limitazioni.

Anche in Italia si investe nell’infrastruttura ferroviaria: da una parte viene ampliato il corridoio di quattro metri tra Domodossola e Milano, a vantaggio del trasporto merci transalpino; dall’altra in determinati orari è in corso la manutenzione della tratta. Di conseguenza, nell’arco di diversi anni l’offerta sull’asse del Sempione dovrà essere ridotta.

Come lo scorso anno, a causa dei lavori tra Domodossola e Milano anche per tutto il 2025, durante la settimana, transiteranno solo tre anziché quattro treni EC in entrambe le direzioni tra Basilea‒Berna‒Milano e Ginevra‒Briga‒Milano. Un treno EC in entrambe le direzioni da / a Basilea circolerà solo fino a Domodossola, da / a Ginevra solo fino a Briga. Nel fine settimana l’offerta resterà invariata con quattro treni EC in entrambe le direzioni tra Basilea‒Berna‒Milano e Ginevra‒Briga‒Milano. Fino al 31 gennaio 2025 saranno soppressi anche i treni IR tra Briga–Domodossola il lunedì con partenza alle 9.37 da Briga e alle 13.48 da Domodossola, e da mercoledì a venerdì con partenza alle 10.44 da Briga e alle 13.48 da Domodossola.

La tratta tra Domodossola e Milano sarà interamente chiusa al traffico ferroviario dall’8 giugno al 27 luglio e dal 31 agosto al 12 settembre 2025. Verranno pertanto soppressi tutti i treni EC tra Domodossola e Milano. Sarà predisposto un servizio sostitutivo con autobus.