Neve e spettacolo a Domobianca365: il comprensorio apre al completo

Finalmente è arrivata. La seconda nevicata della stagione ha portato 50 cm di neve fresca in quota e con essa la possibilità di apertura integrale del comprensorio sciistico di Domobianca365, la località a 20 minuti dal centro di Domodossola e a 90 minuti in auto dai principali centri del nord ovest di Italia.

Neve fresca che ha creato le condizioni ideali per sciatori e snowboarder. Ora, fra paesaggi da cartolina e piste perfettamente preparate, è possibile risalire in quota grazie a 4 seggiovie, 2 skilift e 3 tapis roulant e sciare sui 21 km di piste perfettamente preparate e innevate. Domobianca365 è la destinazione perfetta per chi desidera godersi una giornata sugli sci, su piste adatte a tutti i livelli di esperienza, facilmente raggiungibili in auto e ogni fine settimana anche in treno da Milano Centrale grazie all’iniziativa “Treni della Neve” prenotabile direttamente dal sito www.snowit.it.

“Finalmente è arrivata la nevicata che aspettavamo, decisiva per consentirci di aprire l’interno comprensorio. Siamo felici di poter offrire agli appassionati e alle famiglie un’esperienza completa con sci, giochi per i bambini, lezioni della Scuola Sci, il divertimento e la bontà della nostra offerta gastronomica” ha dichiarato Federico Sciagata, direttore di Domobianca365.

Piste aperte quindi insieme a tutti i servizi, tra cui: noleggio attrezzature, scuola di sci e snowboard, e i tre punti ristoro: LuseBar, Baita Motti e SkiBar.

Venerdì 31 gennaio confermato l’appuntamento con lo sci notturno. Si potrà sciare sui 3 km di pista illuminata a giorno dalle 19 alla 23 al costo di 25 euro per gli adulti e 20 euro con lo skipass ridotto.

Sabato 1 febbraio al Rifugio Baita Motti si fa festa con la cena: “Vacanze di Natale”, una serata per celebrare il primo cine-panettone della storia del cinema italiano. D’obbligo dress code in stile anni 90 e la voglia di scatenarsi con la musica e i ritmi di quegli anni.

Si comincia alla 19.30 con la risalita in seggiovia alla Baita Motti e quindi via alla festa. Il menù delle cena ha un costo di 45 euro e a persona. Necessaria la prenotazione su www.domobianca365.it o per telefono al numero 3208439541.

Domenica 2 febbraio Apres Ski by Karma a LuseBar dalle 16.30 con dj Thomas Cantadore.

Tutti gli impianti di Domobianca365 sono aperti dalla 8.30 alle 16.30 ogni giorno. Orari, prezzi degli skipass e ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale www.domobianca365.it e sui canali social ufficiali.

Domobianca365 è una stazione sciistica a 20 minuti di auto dal centro di Domodossola nella provincia del Verbano Cusio Ossola in Piemonte. Conta su 20 chilometri di piste di tutti i livelli di difficoltà, servite da 4 seggiovie, 2 sciovie e con 3 tapis roulant per avviare alla pratica dello sci i più piccoli. Sono presenti 3 punti di ristoro per un totale di oltre 600 posti a disposizione nella stagione invernale, una Scuola Sci, servizi di noleggio dell’attrezzatura. La stazione è innevata anche grazie a un impianto artificiale che copre 10 km di piste. Sede di numerose gare a livello agonistico è spesso scelta come località di allenamento dalle squadre nazionali di sci. Domobianca365 è a 140 km da Milano, 110 da Novara e Varese, 100 da Lugano (CH). La stazione fa parte del Gruppo Altair che ne ha rilevato la proprietà nel 2019.