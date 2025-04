Si scia anche questo fine settimana mentre a Riale è tempo di "Snow Farm" FOTO

Si scia anche questo fine settimana nelle stazioni in alta quota grazie a un abbondante manto nevoso. A Macugnaga è aperto solo il Monte Moro, dove sarà possibile sciare sino al 4 maggio nei fine settimana, nei giorni festivi e anche di lunedì. Per quanto riguarda il Belvedere i gestori, considerate le attuali condizioni meteo con temperature elevate, non sono più in grado di garantire l'apertura in sicurezza delle piste. Gli impianti resteranno comunque aperti per i pedoni. Lo Skibus sarà operativo nel fine settimana dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 13.30 alle 17.00 per collegare le frazioni alle biglietterie degli impianti di risalita.

Aperto nel weekend e il lunedì anche San Domenico: per questa stazione si tratta del penultimo weekend di apertura. La società ha già infatti comunicato che si potrà sciare solo fino a Pasquetta.

Sabato e domenica si potrà anche sciare a La Piana di Vigezzo.

Per gli amanti del fondo sempre aperta Riale con i suoi 12 km di piste e tanta bella neve che rendono il paesaggio ancora tipicamente invernale, nonostante le temperature in risalita.

E proprio a Riale è già giunto il momento per il gestore Gianluca Barp e i suoi collaboratori di iniziare lo "snow farm", l'attività di conservazione della neve e stoccaggio sotto i teli termici. La neve così conservata sarà poi utilizzata in autunno per consentire l'apertura in anticipo della pista sulla quale verranno ad allenarsi, come di consuetudine, squadre anche internazionali. "In questi giorni abbiamo già stoccato la neve - spiega Gianluca Barp - dobbiamo solo provvedere a coprirla con gli speciali teli termici. Credo ne avremo messa via tra gli 8 e i 9000 metri cubi, sicuramente un po' di più dello scorso anno. Dobbiamo aspettare che vada via tutta la neve per poterla misurare con esattezza. Comunque abbiamo pensato di conservarne un po' di più perché il meteo può essere imprevedibile, e potrebbero anche aprirsi nuove opportunità e vogliamo essere pronti. Puntiamo a coprire la neve il 26 aprile, dopo la pioggia prevista nei prossimi giorni. Se qualcuno volesse venire ad aiutarci ne saremmo molto felici, metteremo giù i teli e faremo un po' di festa per chiudere la stagione".