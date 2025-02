Asl Vco, Fabio Sciutti nuovo direttore della Struttura di Anestesia e Rianimazione

La Direzione generale dell'Asl ha ufficialmente conferito l'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione al Dott. Fabio Sciutti. La nomina entrerà in vigore a partire dal 16 marzo 2025.

Il Dott. Sciutti vanta un curriculum di eccellenza: laureatosi con il massimo dei voti e lode presso l’Università degli Studi di Pavia nel 2001, ha conseguito la specializzazione in Anestesia e Rianimazione nel 2005, ottenendo nuovamente il massimo punteggio.

La sua carriera professionale si è sviluppata in strutture sanitarie di primaria importanza. Dal 2004 al 2007 ha lavorato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Alessandria “SS. Antonio e Biagio Arrigo” in qualità di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione. Successivamente, ha prestato servizio presso la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità: dal 2018 al 2022 è stato referente clinico per il Reparto di Rianimazione Generale, dal 2019 ha assunto l’incarico di alta specializzazione in Neurorianimazione e, dal 2022, è referente clinico per il Reparto di Rianimazione Neurotrauma.

Il Dott. Sciutti ha contribuito attivamente alla definizione di Percorsi Diagnostici Terapeutici Aziendali per la gestione intraospedaliera dello stroke ischemico e del trauma maggiore. La sua esperienza si estende anche al settore dell'emergenza territoriale, avendo operato nel 2007 come medico di Centrale Operativa ed emergenza 118 a Pavia.

Oltre alla pratica clinica, il Dott. Sciutti ha un'importante esperienza accademica: tra il 2019 e il 2023 ha insegnato al Master di I livello "Infermiere di Area Critica" presso l’Università degli Studi di Pavia. Ha inoltre partecipato a numerosi convegni scientifici, spesso in qualità di relatore, e pubblicato articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali.

La Direzione generale esprime al Dott. Sciutti i migliori auguri per questo nuovo incarico.