Il futuro del tecnico: open day al "Meg" di Domodossola

Un’opportunità per conoscere da vicino il "Meg" e le sue prospettive per il futuro. Domani, venerdì 31 gennaio, dalle 15, l’Istituto Marconi Galletti Einaudi apre le porte a studenti delle scuole medie e alle loro famiglie, per presentare i percorsi formativi dell’istituto.

L’evento si svolgerà nella nuova aula polivalente della sede di via Oliva 15, offrendo una panoramica sulle possibilità di studio per i futuri tecnici del Vco.

Alle 17.30 è prevista una conferenza con importanti aziende del territorio, che testimonieranno il ruolo centrale dell’industria locale e l’importanza di una formazione tecnica adeguata per le nuove generazioni.