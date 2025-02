Domobianca SkiAlp Vertical: al via una gara spettacolare con concorrenti di livello mondiale

A poco meno di due settimane dall’evento, Il team organizzativo della Domobianca SkiAlp Vertical è pronto a mandare in scena una gara spettacolare con un parterre da Coppa del Mondo che richiamerà sicuramente tantissimi tifosi sulle piste illuminate di Domobianca 365.

L’evento, che prenderà il via sabato 08 febbraio alle ore 19.00 dal piazzale dell’Alpe Lusentino, vedrà al via della competizione i più forti atleti di livello internazionale, come il portacolori del team La Sportiva Nadir Maguet, i fortissimi atleti della squadra Nazionale Matteo Eydallin del Centro sportivo Esercito, Alex Oberbacher del team La Sportiva, Ilaria Veronese del gruppo sportivo Carabinieri, Noemi Junod del Centro sportivo Esercito figlia d’arte della Leggenda dello Skialp Gloriana Pellissier, del Centro sportivo Esercito, anche lei al via della gara, l’atleta del team Crazy William Boffelli e sempre per il Team Crazy la fortissima verticalista svizzera Vicky Kreuzer, l’atleta della Nazionale Greca Dimitra Theocaris, per il team La Sportiva, il fortissimo atleta della squadra Nazionale Svizzera Iwan Arnold, il campione del Mondo di Skyrunning Cristian Minoggio. Tutti pronti a darsi battaglia per la conquista del record, dovranno però vedersela con i detentori di quello attuale: i fortissimi atleti della squadra Nazionale Italiana Michele Boscacci del Centro Sportivo Esercito, che nel 2023 ha fermato il crono a 19’ 52” ed Alba De Silvestro del Centro sportivo Esercito, con 23’ 40” e che faranno di tutto per abbassare ulteriormente il loro tempo.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 7 febbraio sul portale di wedosport, e ci si potrà iscrivere anche il loco fino ad un’ora prima dello start.

Le seggiovie per l’occasione saranno aperte ad un costo agevolato per permettere a tutti di salire a fare il tifo lungo il percorso, seguirà poi il pasta party alla Baita Motti e dopo le premiazioni, che avverranno al LuseBar intorno alle ore 22.00, prenderà il via la grande festa After SkiAlp Party con il dj Lupo Alberto.

Siamo davvero soddisfatti - aggiunge Ivan Svilpo - per quello che in sole tre edizioni siamo riusciti a fare con questo evento; la mission del nostro team organizzativo è quella di portare visibilità al nostro territorio attraverso lo sport, che giudichiamo essere una vetrina turistica importante.

Il lavoro fatto in questi anni sta portando grossi risultati ed è davvero un orgoglio per noi essere apprezzati e ricercati dai più grandi atleti a livello internazionale, segno di professionalità e fiducia. Da quest’anno, in accordo con la famiglia, i colleghi e gli amici, abbiamo creato il Memorial Roberto Fantone; era per noi doveroso ricordare Roberto che ha sempre partecipato a tutte le nostre gare con un grande entusiasmo. Verrà pertanto assegnato il trofeo Enaip al primo ossolano classificato che, insieme al trofeo, vincerà anche una preziosa Fede Ossolana gentilmente messa in palio dalla Gioielleria Brizio. Sempre abbinato al memorial ci sarà poi un premio speciale messo in palio dalla famiglia Fantone che sarà svelato solamente nel momento delle premiazioni.