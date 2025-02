Le proposte del Cinema Corso di questa settimana

Ecco i film in programma:

We Live in Time - Tutto il tempo che abbiamo

Diretto da John Crowley, "We Live in Time - Tutto il tempo che abbiamo" racconta una storia d’amore profonda e intensa tra Tobias e Almut, interpretati da Andrew Garfield e Florence Pugh. Lei è una giovane chef che sta costruendo la sua carriera, lui sta cercando di lasciarsi alle spalle una relazione difficile. Il loro incontro, del tutto casuale e segnato da un incidente, darà il via a una storia d’amore travolgente.

Insieme costruiscono una casa, mettono su famiglia e vivono momenti felici, fino a quando il destino non metterà a dura prova il loro legame. In un percorso di crescita e consapevolezza, Tobias e Almut scopriranno l'importanza di ogni singolo istante della loro vita insieme.

Orari proiezioni:

Giovedì 6 febbraio - 20:30

Venerdì 7 febbraio - 20:30

Sabato 8 febbraio - 20:30

Domenica 9 febbraio - 17:30 | 20:30

Lunedì 10 febbraio - 20:30

Itaca - Il Ritorno

Il mito di Ulisse rivive nel nuovo film di Uberto Pasolini, con Ralph Fiennes nei panni del re di Itaca e Juliette Binoche nel ruolo di Penelope.

Dopo vent’anni di battaglie e peripezie, Ulisse fa finalmente ritorno nella sua patria, ma niente è più come prima. Il suo regno è cambiato e la sua casa è invasa dai pretendenti che vogliono costringere Penelope a scegliere un nuovo re. Suo figlio Telemaco, ormai adulto e convinto della morte del padre, si trova a dover affrontare il dolore della perdita e le pressioni degli usurpatori.

La guerra ha segnato profondamente Ulisse, che non è più l’eroe glorioso che tutti ricordano. Ma per salvare la sua famiglia e il suo regno, deve trovare la forza di combattere ancora una volta.

Orari proiezioni:

Giovedì 6 febbraio - 20:30

Venerdì 7 febbraio - 20:30

Sabato 8 febbraio - 20:30

Domenica 9 febbraio - 17:30 | 20:30

Lunedì 10 febbraio - 20:30

DOG MAN – Un’avventura a quattro zampe!

Diretto da Peter Hastings, Dog Man racconta la storia di una creatura metà uomo e metà cane. Con un mix di azione, comicità e dolcezza, il film esplora l’eterna rivalità tra cani e gatti... finché l’arrivo di Lil Petey non cambierà tutto!

Orari delle proiezioni:

Venerdì 7 febbraio – ore 17:30

Sabato 8 febbraio – ore 17:30

Domenica 9 febbraio – ore 17:30