''Viaggio di un palloncino'' per raccontare un'esperienza di apprendimento

Un ebook realizzato dalle maestre d'infanzia Simona Grillea e Francesca Mariolini della scuola Terezin di Domodossola per raccontare un’esperienza straordinaria di apprendimento, in cui i bambini si sono rivelati protagonisti attivi della costruzione del loro sapere. Il titolo è "Viaggio di un palloncino" ed è stato pubblicato a conclusione di un laboratorio Stem finanziato con fondi Pnrr.

"Ispirandoci al pensiero di Margaret Carr - spiegano le maestre - abbiamo accolto l’idea che i bambini non siano semplici destinatari di conoscenze, ma veri promotori del loro apprendimento. Il laboratorio, incentrato sulle discipline Stem, si è sviluppato in modo dinamico, guidato dagli interessi e dalle competenze che i bambini stessi hanno saputo esprimere e condividere. Attraverso esplorazioni, domande e scoperte, hanno costruito insieme un viaggio ricco di significato, trasformando la curiosità in conoscenza".

Simona Grillea, esperta di didattica Stem, sta seguendo da cinque anni un progetto formativo dell'ambito territoriale del Vco, centrato sulla visione del bambino come portatore di competenze e sulle storie di apprendimento. Questo progetto formativo è coordinato da Antonella Di Sessa e Sara Antiglio, funzionarie dell'ufficio scolastico provinciale, e ha visto l'adesione di numerose scuole dell'infanzia della provincia.

Francesca Mariolini è maestra e referente del progetto “Oscelae hortus”, dedicato alla valorizzazione dei giardini scolastici come aule a cielo aperto. I progetti basati sulle storie di apprendimento, come quello delle Terezin, sono supervisionati da Daniela Corradi e Alice Gabrielli dell'università Bicocca.

"Il laboratorio organizzato alla scuola dell'infanzia Bambini di Terezin è stato finanziato con fondi Pnrr. Il Decreto Ministeriale Nuove competenze e nuovi linguaggi (DM 65/2023) ha infatti previsto il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia nelle azioni Stem. Noi abbiamo accolto la proposta inserendo il Terezin nel progetto "Il bambino è Galileo” - spiega la dirigente Patrizia Taglianetti -. Le storie di apprendimento sono una procedura che fa uso di narrazione e fotografia per documentare e valutare i processi di apprendimento dei bambini. Da tutto il materiale raccolto è nato un ebook - grazie al supporto di Caterina Brunelli, animatrice digitale - che presto sarà disponibile in forma cartacea su Amazon. Le esperienze si sono svolte sia nell'aula a cielo aperto della scuola che nell' atelier Stem, recentemente realizzato".

L'ebook è consultabile all'indirizzo https://read.bookcreator.com/od5peLh5hzeSqoZA9Jc5IKd8Rd82/nEKGzro3T0y-iQiKhC6hNg/3C55sTkMRdCTFQPBStHt5A.