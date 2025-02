Innovazione e grandi brand al centro della scena del Festival AI. Tra i protagonisti anche Francesca Giubelli

Il 13 febbraio 2025 a Lugano presso il Palazzo dei Congressi, il 20 febbraio 2025 a Como presso l’Hilton Lake Como e il 12 marzo 2025 a Varese presso l’Università dell’Insubria, si terrà il Festival AI Ticino e Regio Insubrica, un evento unico nel suo genere che celebra l’intelligenza artificiale e le sue applicazioni nei contesti economici e sociali della regione transfrontaliera.

A fare notizia, quest’anno, è la partecipazione di Francesca Giubelli, la prima influencer virtuale italiana ambasciatrice del Made in Italy. Francesca Giubelli interverrà per raccontare come l’intelligenza artificiale stia rivoluzionando il mondo della comunicazione digitale, del marketing e della promozione internazionale dei brand italiani, rappresentando un esempio concreto di come le tecnologie avanzate possano dare vita a nuove forme di espressione e di engagement con il pubblico.

Dettagli dell’evento

• Start del festival a Lugano: 13 febbraio 2025, Palazzo dei Congressi

◦ Area pubblica al piano terra con ingresso gratuito

◦ Area a pagamento al primo piano (posti limitati, registrazione su www.festival-ai.com)

• Seconda tappa a Como: 20 febbraio 2025, Hilton Lake Como

• Terza tappa a Varese: 12 marzo 2025, Università dell’Insubria

Il Festival AI di Lugano è patrocinato dalla Repubblica e Cantone Ticino e dalla Città di Lugano, mentre il Festival AI di Como è patrocinato da ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per l’Education e dalla Camera di Commercio Italiana per la Svizzera.

Attrazioni e dimostrazioni

Nell’area pubblica di Lugano saranno presenti straordinarie dimostrazioni, tra cui:

• Team AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous) del Politecnico di Milano, che presenterà l’auto a guida autonoma protagonista della Mille Miglia, detentrice del nuovo record mondiale di velocità per un’auto di serie interamente guidata da un AI-driver senza supervisore umano a bordo.

• Prof. Gabriele Trovato, ingegnere trasferitosi in Giappone, con SanTo, una macchina in grado di rispondere a domande sulla fede, recitare il Rosario e attingere alle Scritture.

• Zia Sofia, la prima chef interamente creata dall’intelligenza artificiale, che sfiderà la chef Valentina Jennarelli in uno show cooking “all’ultimo chicco di riso”.

• The Family Robot, con:

◦ Teotronico, il pianista robot più preciso al mondo.

◦ RoboBidone, che insegnerà la raccolta differenziata.

◦ RoboTanika (o Roboldo), robot cabarettista e cantante, protagonista dell’edizione di HONOLULU su Italia Uno.

• Advepa, con mondi immersivi 3D e avatar dotati di intelligenza artificiale in grado di interagire con visitatori di fiere e scuole.

• La ballerina Cora Gasparotti, che aprirà il festival con un incredibile ballo integrando ballerini umani e intelligenza artificiale.

Speaker, formazione e progetti innovativi

Con oltre 40 relatori di altissimo profilo a Lugano e oltre 10 esperti a Como, il festival accoglierà rappresentanti dei principali brand tecnologici globali – Microsoft, AWS, Dell, HP e Acer, solo per citarne alcuni – che porteranno visioni strategiche e casi d’uso avanzati. Saranno inoltre rappresentate oltre 21 accademie internazionali provenienti da Giappone, Stati Uniti, Danimarca, Brasile, Romania, Italia e Svizzera.

Verrà svelato un nuovo corso di preparazione per l’ottenimento dell’Attestato Professionale Federale in Intelligenza Artificiale, riconosciuto a livello internazionale come ISCED 6 (Bachelor o equivalente). ATED avvierà le prime formazioni a partire dall’estate del 2025.

Il Festival AI Ticino e Regio Insubrica sarà anche il trampolino di lancio del progetto Interreg AI-GENIALE, che offrirà alle PMI soluzioni innovative per migliorare l’efficienza operativa e sviluppare nuovi prodotti e servizi. Le aziende potranno accedere gratuitamente ai tool e a percorsi formativi dedicati, in vista dell’adozione di tecnologie avanzate e della conformità alle normative europee sull’IA. Il progetto, con ATED capofila per la Svizzera, è coordinato per l’Italia da ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per l’Education insieme all’Università LIUC e Servizi Confindustria Varese.

Gli eventi di Lugano e Como sono organizzati da ated – Associazione Ticinese Evoluzione Digitale, da sempre in prima linea nella promozione dell’innovazione tecnologica nella regione.

Sezioni tematiche del festival

1. International Speaker: Interventi di esperti globali e leader di pensiero sull’intelligenza artificiale.

2. Le grandi storie di innovazione: Racconti di successo da parte di aziende e startup.

3. Workshop interattivi: Un’opportunità per imparare e sperimentare l’AI in azione.

4. Demo dimostrative: Presentazioni di applicazioni pratiche e casi d’uso reali.

5. Networking B2B: Spazi per incontri tra aziende, investitori e professionisti.

6. Eventi collaterali: Momenti di svago e intrattenimento per i partecipanti.

Obiettivi e registrazioni

Il Festival AI mira a diventare un punto di riferimento per la collaborazione tra il Ticino e la Regione Insubrica, promuovendo lo sviluppo economico, l’innovazione tecnologica e lo scambio culturale.