Quasi 300 screening in tutto il Piemonte: la lotta al tumore al seno ha illuminato di rosa 200 comuni

La lotta contro il tumore al seno non conosce confini. E raggiunge sempre più persone. Lo dimostra l’attività del 2024 di Andos, che nel corso dell’anno ha portato allo screening di 276 persone, di cui 102 mammografici, 116 della cervice e 58 del colon retto.

Il bilancio è stato fatto questa mattina presso il Grattacielo della Regione, di fronte a una grande platea gremita, soprattutto di volontari. Ma anche rappresentanti degli oltre 200 Comuni coinvolti nelle campagne che hanno illuminato monumenti e piazze con il colore rosa, simbolo della campagna di promozione e sensibilizzazione.

“Siamo di fronte a numeri quasi pandemici - dice l’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi - e nemmeno gli uomini ne sono esenti, anche se in misura decisamente minore. Per questo è importante fare prevenzione ed è prezioso il contributo delle associazioni”.

E prevenzione e screening saranno anche la parola d’ordine per il 2025, con particolare attenzione allo screening mammografico. “Ma dobbiamo arrivare soprattutto nelle aree disagiate per coinvolgere sempre più persone - dice Fulvia Pedani, coordinatore di Andos - e soprattutto quelle che, senza di noi, non avrebbero mai accesso a questo tipo di servizi”.