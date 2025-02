"Cuore di pietra", in mostra le opere degli alunni delle Casetti

Nuovo appuntamento con “Cuore di pietra”, il progetto promosso da Kiwanis Club di Domodossola con l’obiettivo di raccogliere risorse in favore di attività per il contrasto al bullismo, e che vede protagonisti diversi artisti del territorio. Sabato 8 febbraio alle 16.00 sarà inaugurata all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola la mostra “Il manga e il mito”, che raccoglie i lavori realizzati dagli alunni delle classi 3°A e 3°B della scuola secondaria di primo grado “F.lli Casetti” di Crevoladossola, nel corso di due laboratori creativi. Il primo, dal titolo “Cromatismo e mitologia”, ha coinvolto i ragazzi della 3°A in collaborazione con l’artista Giorgio Stefanetta. Il secondo, dedicato al disegno manga e guidato da Federico Spinozzi, ha visto protagonisti i ragazzi della 3°B. La mostra è curata dalla professoressa Francesca Fabbri e rimarrà visitabile fino al 6 marzo.

Inoltre, giovedì 27 febbraio alle 16.00, sempre all’Ossola Outdoor Center, è in programma una tavola rotonda, “Colori, arte e pensiero”, con Giorgio Stefanetta e Luca Ciurleo. Si discuterà dell’importanza dell’arte e della creatività come mezzi per contrastare il bullismo e promuovere l’inclusione.