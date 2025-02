Serie D maschile: torna subito alla vittoria la Pediacoop H24 Domo

Dopo la doccia fredda della sconfitta del derby di sabato 1 febbraio, come nel girone di andata, i ragazzi della Pediacoop H24 Domo si “vendicano” sportivamente contro il malcapitato Alto Canavese, che nulla può contro un Domo concentrato e determinato a fare bene in tutti i fondamentali. Gli ossolani infatti chiudono nettamente 3 a 0 con parziali di 25-15, 25-9, 25-13 dove solo nel terzo set il match è sembrato veramente in bilico. Negli altri due parziali è stato un monologo domese.

Coach Nardin parte con Boschi in regia, opposto Borgnis, schiacciatori Pennati e De Grandis, centrali Maiello A. e Iaria, libero Turci. I padroni di casa partono subito bene , soprattutto nella fase di contrattacco e a muro. Il set si chiude senza troppi problemi. Ancora maggiore il divario del secondo set, con Domo che parte addirittura 11 a 0. Decisamente più combattuto invece il terzo set. Questa volta è l’Alto Canavese a partire con un + 6 e Domosì sembra rivivere alcuni spettri del passato. fortunatamente però i domesi non si scompongono, impattano subito sull’8 a 8 e poi il parziale procede punto su punto. Sul finale Nardin inserisce De Vito e Saclusa: Domo chiude 25 a 23 e può immediatamente festeggiare il meritato ritorno alla vittoria.

Nota di merito per il pubblico domese, sempre numerosissimo al Palaraccagni, nonostante una stagione dai risultati altalenanti. Questo è sicuramente un motivo di vanto per il sodalizio domese che può gioire dell’ambiente che si è venuto a creare intorno al movimento. Sabato 15/02 si va innì casa della capolista Romagnano; una squadra dal potenziale mostruoso che in Coppa Piemonte ha battuto molte squadre di C. Sarà un’occasione per testare alcune cose e provare a giocare con serenità e tranquillità, senza pensare al risultato.