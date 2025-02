Malesco si prepara a festeggiare il Carnevale

Anche Malesco si veste a festa per il Carnevale. Il tradizionale “Carnuà de Malèsk”, giunto alla sua 145esima edizione, si celebra dal 21 al 28 febbraio con un calendario ricco di appuntamenti.

Si inizia venerdì 21 febbraio alle 19.00 con l’apertura del Carnevale a tema “Oktoberfest” e un aperitivo “Le Chentine dul Carnuà”. Alle 19.30 la consegna delle chiavi al Re e alla Regina. Alle 22.00 una serata di musica e divertimento con il gruppo Non plus ultra e, dalla mezzanotte, dj Veleno. È disponibile un servizio navetta attivo in tutta la valle Vigezzo fino alle 3.00 (per prenotazioni 347 9194981).

La festa continua sabato 22 febbraio alle 12.00 con un pranzo in piazza a base di “risot e liganighe”. Alle 14.00 pomeriggio in compagnia e la merenda alle 16.00. alle 21.00, poi, la grande veglia danzante con l’Orchestra 5% e dalla mezzanotte con dj Andy. Anche in questo caso servizio navetta attivo fino alle 4.00.

Domenica 23 febbraio alle 12.00 il pranzo di Carnevale al bocciodromo e, a partire dalle 14.30, la grande sfilata per le vie del paese con la partecipazione dei bambini delle scuole di Malesco, dei gruppi di Finero, Druogno, Masera e Domodossola, Amis della Cannobina e la Prisma Banda. Alle 15.00 spettacolo al bocciodromo e alle 19.00 cena in compagnia.

Martedì 25 febbraio alle 14.00 il “Carnuà dei Gugnitt” al bocciodromo con il gruppo baby dance.

Infine, venerdì 28 febbraio alle 21.00 ritrovo in piazza Sostine per bruciare “Ul pupulaz”; a seguire festa fino a tarda notte.