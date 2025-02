Alla scoperta del padiglione dei re e delle regine alla stazione Centrale

Una giornata intensa, per i ragazzi delle classi terze delle medie Bagnolini di Villadossola, che grazie alla collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario Gallarate Domodossola hanno potuto scoprire i segreti che custodisce la stazione Centrale di Milano.

"Un’uscita ricca di scoperte e forti emozioni - raccontano i docenti che hanno accompagnato i ragazzi nel capoluogo lombardo - Dopo essere stati alla Biblioteca dei trasporti e della mutualità Cesare Pozzo e aver assistito a una interessante lezione sulla storia dei trasporti, tra curiosità e scoperte intriganti, gli ci siamo recati al Memoriale della Shoah per ripercorrere la storia studiata in classe e riflettere su tanti aspetti del passato e del presente, sulla parola indifferenza, e per meditare ancora una volta su ciò che è stato”.

La giornata si è conclusa con una visita guidata d’eccezione al Padiglione Reale, un grande spazio privato nascosto dentro la stazione Centrale di Milano e riservato a re e regine durante l’attesa per il viaggio, con tanto di passaggio segreto per un’eventuale fuga dei reali.

"Un sentito ringraziamento al Dopolavoro Ferroviario Gallarate/Domodossola - concludono i docenti - per l’organizzazione impeccabile della giornata, l’attenzione, la professionalità, la disponibilità e l’amicizia dimostrata".