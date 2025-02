Verifiche tecniche sul viadotto Gabbio, corsia unica per una settimana

Anas ha programmato un’indagine strutturale, lungo la SS 33 del Sempione, sul viadotto denominato “Gabbio”, tra gli svincoli di Mergozzo e Premosello Chiovenda.

Per permettere lo svolgimento delle verifiche tecniche sarà necessario deviare il traffico su un’unica corsia. In particolare, in direzione nord (confine di Stato) tra le pkm 99+578 e 101+212 e in direzione sud (A26/Milano) tra le pkm 101+212 e 99+578, con deviazione temporanea sulla corsia di sorpasso. Il provvedimento è valido dal 17 al 21 febbraio nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 17.00.