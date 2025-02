Condizioni variabili e forte vento: pericolo valanghe moderato nel fine settimana

Pericolo valanghe 2-Moderato: è quanto stabilito da Arpa Piemonte per il fine settimana sulla maggior parte dei settori montani della regione.

La settimana appena trascorsa è infatti stata caratterizzata da condizioni variabili, con nuvolosità a tratti compatta e temperature miti. Sporadiche le precipitazioni nevose, che non hanno determinato accumuli significativi. Queste condizioni hanno portato il manto nevoso già presente sulle montagne a consolidarsi: in particolare alle quote medio-basse, a causa dell’umidificazione il manto si è assestato, mentre a quote più alte rimangono situazioni di instabilità dovute alla presenza di strati deboli basali che determinano discontinuità con gli strati superiori.

Il pericolo di distacco di valanghe, dunque, è dovuto per lo più ad un forte sovraccarico, anche se non si escludono isolati punti critici dove gli strati deboli potrebbero essere sollecitati già al passaggio del singolo sciatore. Per il fine settimana il vento sostenuto previsto sulle creste di confine potrà dare origine a nuovi accumuli che saranno da valutare soprattutto sui pendii più ripidi in ombra.