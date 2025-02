Boom di iscrizioni alle Floreanini

Saranno nove le classi prime alle medie Floreanini il prossimo anno scolastico: una in più rispetto a quest'anno, per un totale di 175 iscritti tra le due sedi, quella di via Terracini e quella di via Ceretti. Un trend positivo che si registra da un paio di anni: due anni fa le classi prime erano sette, passate a otto quest'anno.

A settembre 2025 saranno ben nove, e si arriverà dunque fino alla sezione "I". Le scuole medie domesi dunque non soffrono il trend demografico negativo ma, anzi, attirano sempre più studenti. In linea con i numeri degli scorsi anni le altre scuole medie dell'Ossola, con quelle più periferiche che fanno i conti con una popolazione giovanile in diminuzione, ma che continuano a garantire il servizio, indispensabile, nelle zone montane.

E' il caso ad esempio dell'Istituto Comprensivo Bagnolini che anche quest'anno, nel plesso di Vanzone, attiverà la classe prima media che sarà frequentata dagli otto ragazzini residenti in Valle Anzasca.