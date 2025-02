Nuova sede per Foto Falciola

Lo storico negozio di fotografia Falciola, aperto nel 1912 dapprima a Varzo e poi a Domodossola sul corso, in questi giorni si è trasferito in via Marconi al numero 20.



"La nostra attività aveva sede sul corso da sessant'anni, ma abbiamo deciso di trasferirci nei nuovi locali per poter soddisfare al meglio le esigenze della nostra clientela - spiega Viviana Falciola, titolare dell'attività - gli spazi sono più grandi e possiamo offrire al meglio i nostri servizi".



Foto Falciola è stato aperto dal bisnonno di Vivana più di cent'anni fa: quattro generazioni si sono alternate in questi lunghi anni, continuando a offrire servizi di fotografia e vendita con la qualità di sempre. Accanto a cornici, album e altri articoli, Foto Falciola continua a rimanere un punto di riferimento per i servizi fotografici, dalle cerimonie ai set fotografici, che nei nuovi locali sono ancora più spaziosi. Immancabile anche il servizio di stampa delle fotografie: "Nonostante il digitale, le persone stanno tornando sempre più a stampare le fotografie - spiega Viviana - una foto stampata è per sempre, a meno che si decida di distruggerla. Un'immagine digitale si può perdere o danneggiare, o rimanere nascosta tra migliaia di altre".



E' possibile rivolgersi a Foto Falciola anche per le fototessere per documenti.



"Desidero ringraziare tutta la mia clientela - conclude Viviana Falciola - che mi dimostra sempre grande affetto".



Foto Falciola si trova dunque in via Marconi 20 a Domodossola ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.