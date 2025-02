Masera, una serata di musica e divertimento per il Carnevale

Anche Masera si prepara ai festeggiamenti per il Carnevale. L’appuntamento è fissato per sabato 1° marzo presso gli impianti sportivi per una serata in compagnia tra buon cibo, musica e divertimento. Si inizia alle 19.30 con la cena a base di polenta e salamini, il cui ricavato sarà devoluto all’asilo Mellerio. A seguire, la musica di dj Ramawox e le premiazioni per le maschere più originali. È possibile prenotare contattando via WhatsApp i numeri 349 4915237 oppure 392 4300035.