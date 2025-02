Gioventù Nazionale, Elisa Oglina rappresenta il Vco nella consulta di Anci Piemonte

Nella mattinata di venerdì 14 febbraio, presso la sede della città metropolitana di Torino, si è svolto il congresso della Consulta giovanile di Anci Piemonte. Al termine dei lavori congressuali, riservati agli amministratori piemontesi con meno di 35 anni, è stato eletto coordinatore regionale Luca Conta: tra i 39 membri del coordinamento regionale, uno dei gruppi più numerosi è quello di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, che conterà ben otto membri.

Tra loro, Matteo Benetazzo, sindaco di Pontestura e presidente di Gioventù Nazionale Piemonte, Alessio Demattia, vicesindaco di Rive, Valeria Gioda, vicesindaco di Poirino, Noemi Mallone, consigliere a Cuneo, Lorenzo Stella, consigliere di Carmagnola, Omar Riffi, consigliere di Biella, Fabio Morelli, consigliere a Pettenasco ed Elisa Oglina, consigliere di Madonna del Sasso.

“Ringrazio tutte le persone che si sono rese disponibili per intraprendere questo percorso, ascolteremo i nostri territori, porteremo proposte e idee”, ha dichiarato Benetazzo, esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto. Fabio Morelli, presidente di Gioventù Nazionale Vco, ha aggiunto: “C’è l’entusiasmo per mettersi quanto prima al lavoro; avvertiamo senza dubbio la responsabilità di dover fare bene. Questo sarà il mio secondo mandato all’interno della consulta e sono fiducioso che riusciremo a far sì che questa esprima tutto il potenziale che ha in sé. Gioventù Nazionale Vco, nell’ultima tornata di amministrative, ha eletto due consiglieri comunali, che erano entrambi a Torino venerdì scorso: Stefano Conti, consigliere a Masera, ed Elisa Oglina, consigliere comunale a Madonna del Sasso e anche lei neoeletta membro del coordinamento. È un risultato importante, che evidenzia la bontà del lavoro che stiamo facendo e la qualità delle persone che decidono di condividere con noi un percorso”, ha aggiunto Morelli.

Elisa Oglina ha così commentato: “Sono orgogliosa per questo ruolo, che cercherò di onorare al meglio. A motivarmi e a onorarmi ancor di più, la consapevolezza di essere l’unica rappresentante del centrodestra provinciale in quest’organo”.