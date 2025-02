Sport Project Vco: successi straordinari al weekend sportivo tra Arona e Vogogna

Un weekend di grandi soddisfazioni per gli atleti di Sport Project Vco, che hanno brillato in due eventi di spicco sul territorio: la Arona 10K e il Winter Trail di Vogogna. Il team ha ottenuto risultati straordinari in entrambe le gare, confermando l’impegno e la preparazione atletica degli atleti.

Alla Arona 10K, gara omologata FIDAL, il primo posto assoluto tra gli uomini è stato conquistato da Roberto Giacomotti, che ha tagliato il traguardo in 30’04’’, staccando di soli 4 secondi Francesco Carrera dell’Atletica Casone Noceto. La competizione femminile ha visto le atlete della Sport Project VCO protagonista, con Benedetta Broggi al secondo posto e Federica Cerutti al terzo. Inoltre, tra le categorie, sono arrivate altre vittorie: Thomas Floriani ha dominato la categoria Senior maschile, Christian Piana si è piazzato secondo nella categoria Junior maschile, Francesco Pizzi ha vinto nella categoria SM45 e Sara Locatelli ha conquistato un ottimo secondo posto nella SF35.

Domenica, la squadra ha proseguito la serie di successi a Vogogna, al Winter Trail. Ennio Frassetti ha conquistato il primo posto nella gara principale di 18 km, fermando il cronometro a 1 ora, 4 minuti e 9 secondi, mentre nella gara non competitiva da 10 km, Peter Bettoli ha dominato la classifica maschile e Marilena Fall ha vinto quella femminile.

Il presidente di Sport Project VCO, Francesco Pizzi, ha commentato con soddisfazione: "È stata una giornata fantastica per tutti noi. I risultati ottenuti sono il frutto del duro lavoro e della passione che mettiamo in ogni allenamento. Siamo molto orgogliosi dei nostri atleti, che ancora una volta hanno dimostrato di essere pronti a lottare e a vincere. Questo è solo l'inizio di una stagione che si preannuncia ricca di soddisfazioni".