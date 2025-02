Sportiva Druogno, una donazione dalla famiglia di Valter Comaita

Si guarda avanti perché, si dice, la vita prosegue. Ma il ricordo di chi ha rappresentato un importante pilastro, in un’associazione, è destinato a rimanere immutato nel tempo. Valter Comaita è stato davvero uno dei pilastri della Sportiva di Druogno, legatissimo all’associazione vigezzina, di cui faceva parte come consigliere. Come non ricordarlo, attivo organizzatore, al campo sportivo, del Torneo dei Rioni? Un torneo nato per valorizzare il calcio locale, partendo direttamente dai rioni di un comune. Giornate di sport e di divertimento a cui Valter (che giocava nella squadra del Cadone) ha sempre dato il suo grande apporto a livello di organizzazione. Valter ci ha lasciati lo scorso luglio, a 58 anni, lasciando un grande vuoto anche nella sua Sportiva che intende fare tramite Ossolanews un ringraziamento pubblico per un’oblazione ricevuta. “Ringraziamo di cuore la famiglia e i parenti di Valter per l’offerta di 200 euro”, le parole degli amici della Sportiva.