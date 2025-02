Disturbi alimentari e obesità, Luigi Genesio Icardi: "Serve un potenziamento dei servizi"

Lunedì mattina, la Commissione Sanità della Regione Piemonte ha esaminato lo stato attuale dell’offerta territoriale e ospedaliera per le persone che soffrono di Disturbi del Comportamento alimentare e obesità, con la partecipazione delle associazioni "Specchio Ritrovato" e "Rinati sotto la Mole".



Dai dati forniti dalle associazioni emerge un quadro sempre più critico. Il numero di adulti che soffrono di obesità e disturbi alimentari è aumentato di oltre il 30% e, tra bambini e adolescenti, i casi sono raddoppiati negli ultimi anni. Un fenomeno in crescita che richiede un potenziamento immediato della rete di presa in carico.



Obesità e chirurgia bariatrica: un approccio multidisciplinare

Sul tema dell’obesità, la discussione ha evidenziato la necessità di un miglior governo clinico della domanda, con particolare attenzione alla chirurgia bariatrica, riconosciuta come strategia terapeutica sempre più avanzata e integrata in un percorso multidisciplinare.



“Queste patologie richiedono un sistema sanitario capace di intercettarle e trattarle con percorsi dedicati e una rete di assistenza più strutturata” – ha dichiarato Luigi Genesio Icardi, Presidente della IV Commissione Sanità della Regione Piemonte.