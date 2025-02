Cst Novara Vco, tutti i bandi attivi a febbraio

Il Centro Servizi per il Territorio Novara e Vco segnala tutti i bandi attivi per il mese di febbraio, suddivisi per aree tematiche. Di seguito l’elenco completo delle opportunità offerte dal Cst.

Bando “La musica che fa bene ai bambini”: il bando si rivolge ad organizzazioni che operano nelle tre aree cura, integrazione e inclusione, e educazione attraverso l’uso generativo della musica in tutte le sue possibili applicazioni mediche, fisiche, neuroscientifiche, pedagogiche, sociali e psicologiche e spirituali. Scadenze varie in base all’area di intervento.

Bando “Sportivi per natura”: l’obiettivo è la promozione di uno stile di vita attivo è in linea con le raccomandazioni internazionali dell’Oms per combattere la sedentarietà e migliorare la qualità della vita attraverso l’attività fisica regolare. Scadenza 20 marzo.

Bando “Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà”: l’obiettivo è dare vita ad un’attività di co-progettazione, con relativi interventi da realizzarsi nel periodo 2025- 2029, per definire il quadro metodologico e la modellizzazione di un dispositivo di intervento nazionale a sostegno di nuclei familiari con bambini nei primi tre anni di vita, con particolare riferimento ai nuclei in condizione di povertà e/o esclusione sociale. Scadenza 6 marzo.

Bando “People raising”: per promuovere e sostenere iniziative progettuali che vedano gli enti non profit porre al centro delle loro strategie e programmi di sviluppo il tema delle risorse umane, intraprendendo percorsi e azioni specifiche finalizzate all’ingaggio e alla valorizzazione delle persone come risorsa primaria e fondamentale dell’organizzazione, per garantirne lo sviluppo futuro, anche attraverso processi di ricambio generazionale gestiti consapevolmente. Scadenza 28 febbraio.

Bando “Ucf Edu-Fund Platform a contrasto della povertà educative”: un fondo dedicato ai programmi che intervengono sulle maggiori concause dell’abbandono scolastico e della scarsità di opportunità formative. L’obiettivo principale del fondo è quello di contrastare la povertà educativa a partire dagli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Scadenza 30 aprile.