Nati per leggere, appuntamento speciale con i libri finalisti del concorso "Crescere con i libri"

Sabato 22 febbraio alle 10.30 la biblioteca Contini di Domodossola ospita un incontro speciale con le letture di Nati per leggere. Saranno infatti presentati i 10 libri finalisti della sezione “Crescere con i libri” del premio nazionale Nati per leggere, giunto alla sua XVI edizione. I bambini e i genitori che parteciperanno all’evento potranno votare la loro storia preferita, contribuendo così a decretare il vincitore del concorso.

L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia. L’età consigliata è dai 3 ai 6 anni.

Per questioni organizzative, per partecipare è richiesta la prenotazione telefonando al numero 0324 242232 oppure scrivendo una mail a: biblioteca@comune.domodossola.vb.it.