Mercato immobiliare, il Vco ultimo in Piemonte per numero di compravendite

L’ufficio studi Tecnocasa ha analizzato i dati diramati dall’Agenzia delle Entrate sui primi nove mesi del 2024. In Italia sono state compravendute 502.301 abitazioni, con una diminuzione dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Però, se si guarda al terzo trimestre del 2024, la situazione appare in miglioramento con un aumento del 2,7% delle compravendite a livello nazionale.

Per quanto riguarda la provincia del Verbano Cusio Ossola, il dato è in netto calo: se le compravendite dei primi nove mesi del 2023 sono state 1508, nello stesso periodo del 2024 sono state 1404, con una diminuzione del 6,9%. Nel capoluogo, Verbania, le compravendite sono state 286, contro le 344 dell’anno precedente: in questo caso, il calo è stato del 16,9%.

Osservando i dati relativi alle province piemontesi, quello relativo al Vco è il peggiore: il territorio è infatti quello che ha registrato il calo più significativo rispetto allo scorso anno. Lo stesso si può dire di Verbania, ultima nella classifica dei capoluoghi.