Dieci studenti del Marconi-Galletti-Einaudi a Cortina per ScuolaFutura@nextgen26

Dieci studenti dell'istituto superiore Marconi-Galletti-Einaudi di Domodossola, guidati dal dirigente scolastico Gaudenzio D'Andrea, sono stati a Cortina nei giorni scorsi per rappresentare il Piemonte al campus del progetto ScuolaFutura@nextgen26. Si tratta di un evento di rilievo assoluto per la scuola italiana, organizzato e gestito dall’Iis “Gb Odierna” di Palma di Montechiaro in collaborazione con l’Unità di Missione Pnrr del ministero dell’istruzione e del merito.

Studenti, insegnanti, dirigenti ed équipe Formative Territoriali di varie regioni d’Italia sono stati coinvolti in diversi laboratori. I “Winter Games Stem Labs”, due laboratori che hanno permesso agli atleti di gareggiare sulle spettacolari piste delle Dolomiti: lo sci alpino sulla splendida e grandiosa pista Olympia delle Tofane, protagonista della Coppa del Mondo e lo sci nordico sulla meravigliosa pista della Nordic Arena di Dobbiaco. Le competizioni dei due laboratori si sono effettuate in base al regolamento degli sport&datacup di ScuolaFutura, ossia: il 50% del punteggio è determinato dai risultati sul campo e il rimanente 50% del punteggio è stabilito dal risultato dell’analisi dei propri dati biometrici rilevati con tecnologie all’avanguardia.

Il “Cultural Olympiad Lab”, un laboratorio incentrato sui valori fondanti dei Giochi Olimpici che ha reso partecipi un gran numero di alunni provenienti da tutta Italia. L’ “Italian Teachers for Ovep” il percorso formativo dedicato all’approfondimento sul toolkit ufficiale del Comitato Internazionale Olimpico “Ovep – Olympic Values Education Programme” che ha interessato insegnanti, dirigenti e membri dell’Eft.

La cerimonia di chiusura dell’evento si è svolta presso il centro polifunzionale “Alexander Girardi Hall” di Cortina d’Ampezzo alla presenza del ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, membri del programma Educational del Cio e della Fondazione Milano-Cortina e con l’esibizione finale del famoso cantante Mr Rain.

" È stata un’esperienza formativa e di vita molto preziosa per i nostri studenti - spiega la referente del progetto, ex atleta azzurra, professoressa Francesca Iossi - che hanno vissuto un’anteprima di ciò che fra poco meno di un anno accadrà per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026”. Tutti gli studenti partecipanti al progetto sono stato omaggiati dal ministero con un biglietto per poter assistere ad una gara olimpica il prossimo anno.